Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakan babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 12.07.2023 - 14:31

Sıhmaksut Mahallesi'nde 2 Eylül 2021'de meydana gelen olayda; Filistin asıllı olan, Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Baba, bu talebine karşı çıktığı iddiasıyla kızı Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek yaktı.

SESİ DUYULMASIN DİYE MÜZİK AÇTI

Bu sırada kızının çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammed Dwla diğer kız çocuğunun yardım çağrısında bulunmasıyla kaçtı. Komşularının yanmış halde bulduğu Amara ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Mohammad Dwla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konulurken, 12 yaşındaki kızı L.D. ise devlet koruması altına alındı.

YAKALAMA KARARI DA VARMIŞ

Tutuklanan Ahmet Mohammad Dwla’nın 4 evlilik yaptığı, Gaziantep'teki eşinin üzerine kaynar su döktüğü ve daha önce yaşadığı Hatay'da öldürdüğü kızı Amara Dwla’ya sarkıntılık yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi bıçakladığı için hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tutuklanmasının ardından hakkında 'Canavarca hisle alt soya karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Mohammed Dwla'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Ahmet Mohammed Dwla, kızını öldürdüğü için pişman olduğunu ve mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi. Mahkeme heyeti savunmasının ardından Mohammed Dwla’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.