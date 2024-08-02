Su kanalında kadın cesedi bulundu!

Afyonkarahisar’da bir parktaki su kanalında kadın cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:18
Su kanalında kadın cesedi bulundu!
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Olay, kent merkezi Selçuklu Mahallesi’ndeki Orhun Parkı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, su kanalında bir kadının yüzü koyun yattığını fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde kadının 19 yaşındaki S.T., olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgisi olduğu iddia edilen genç kadının eski erkek arkadaşı Y.Ç.’nin peşine düştü.


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