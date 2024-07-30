Kaldırımda ceset bulundu: Soruşturma başladı

Mersin’de kaldırımda hareketsiz yatan şahsın bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphesiyle araştırma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 23:34
Kaldırımda ceset bulundu: Soruşturma başladı
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Olay, merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolu kenarındaki kaldırıma meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araçların yoğun olarak geçtiği güzergahta çevredekiler, kaldırımda hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. 

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28-30 yaşlarındaki erkek şahsın aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. 

Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.


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