Su kuyusu açarken toprağın altında kalan kişi öldü

Yayınlanma: 20.06.2024 - 00:37

Güncelleme: 20.06.2024 - 00:37

Siirt'te su kuyusu açarken kayan toprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Nezir Özdemir (55), merkeze bağlı Sağırsu köyünde arazide kepçeyle su kuyusu açma çalışması yürüttü.

Daha sonra kepçeden inen Özdemir, kayan toprak yığınının altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.