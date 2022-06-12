Su patladığı için yapılan kazıda kemik parçaları ortaya çıktı, panik yaşandı

Erzurum’un Yakutiye İlçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde bahçe içerisinde bulunan kemik parçaları paniğe neden oldu.

DHA
12 Haziran 2022 Pazar, 09:38
Su patladığı için yapılan kazıda kemik parçaları ortaya çıktı, panik yaşandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında insan kemiklerine rastlandı. İstasyon görevlilerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipleri arazide inceleme yaptı. T

oprağın 10 santimetre altından ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere Kriminal merkezine götürdü. 

Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerin akıbeti endişeye neden oldu. 


Erzurum kemik kazı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler