Su seviyesi düşen kanaldaki 3 bin yavru balık kurtarıldı

Niksar'da su seviyesi düşen kanalda mahsur kalan 3 bin balık yavrusu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Kelkit Nehri'ne bırakıldı.

Su seviyesi düşen kanaldaki 3 bin yavru balık kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:18

Tokat’ın Niksar ilçesinde su seviyesi düşen kanalda mahsur kalan yaklaşık 3 bin balık yavrusu, kurtarılıp Kelkit Nehri'ne bırakıldı.

Niksar ilçesi Dönekse mevkiinde bulunan kanalda, sulama mevsiminin sona ermesiyle su seviyesi düştüğü için balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bölgeye gitti. Müdürlükte görevli veteriner hekimler, duruma müdahale ederek yaklaşık 3 bin balık yavrusunu kurtardı. Ekipler, yavru balıkları Kelkit Nehri'ne götürüp bıraktı. 


Etiketler: #balık #balık ölümleri

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