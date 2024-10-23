Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16'sı çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:12

Sahil Güvenlik Komutanlığı radarı (MORAD-12) tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye KB-40 ve KB-32 sahil güvenlik botları gönderildi.

Ekiplerce lastik bottaki 16'sı çocuk 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan bir diğer operasyonda da fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı açıklarında tekneyi durdurarak içindeki 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların sağlandığı göçmenler, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

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