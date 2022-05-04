Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:11
Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı. 

Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi. 

 


Adana akıntı taşkın

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