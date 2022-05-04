Adana'da camını silmek isteyen adamı ezerek öldürdü

Adana’da kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışırken tartıştığı sürücünün hareket etmesiyle aracın altında kalan Ümit Özdemir (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:10
Adana'da camını silmek isteyen adamı ezerek öldürdü
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Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, bu nedenle bir sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Özdemir’e çarptı.

Sürücü olay yerinden kaçarken, Özdemir ağır yaralandı. Yaralanan Özdemir başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 




Adana trafik kazası

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