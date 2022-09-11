Su seviyesi yüzde 10'un altına düştü: Çaygören Barajı sulamaya kapatıldı
Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde çiftçilerin kullandığı Çaygören Barajı, su seviyesinin yüzde 10'un altına düşmesi ile sulamaya kapatıldı.
Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ilçeleri ve çevresinde tarım alanlarının sulanması amacıyla kullanılan Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altına düştü.
Düşüş sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), balıkların korunması için barajın sulamaya kapatılacağını duyurdu. Karar, Balıkesir Sulama Birliği'nce barajdan su kullanan çiftçilere de bildirildi. Çiftçilere gönderilen yazıda, "Çaygören Barajı’nda su seviyesi minimum işletme hacmine düşmüş bulunmakta olup, baraj rezervuarındaki canlı yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak bugün saat 23.00 itibariyle baraj DSİ tarafından tarımsal sulamaya kapatılacaktır" denildi.
Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Çaygören Mahallesi muhtarı Birol Keskin de barajdaki balıkların yaşaması için sulamanın durdurulmasının şart olduğunu söyledi.
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