Su tankı patladı, binanın duvarı yıkıldı
Antalya'da bir otele ait su tankı, basınç nedeniyle patladı. Havalanan tank, yaklaşık 150 metre ilerideki binanın duvarına çarparak yıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otele ait su tankı basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı.
Basınçla yerinden fırlayan su tankı, yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir sitede bulunan dubleks evin ikinci kat dairesinin pencere ve duvar kısmının birleştiği noktaya çarparak, portakal ağacının üzerine düştü.
Çarpma nedeniyle dairenin odası harabeye döndü.Olay sırasında ise odada Tanyel Öz'ün bulunduğu öğrenildi.
Duvarına tankın çarpmasıyla meydana gelen gürültüye uyandığını ve yatağından fırladığını belirten Öz, "Gece 04.30 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Otelde bulunan su tankı patlamış. Tank da gelip odanın duvarına çarptı. Camlar patladı, duvarda çatlaklar var. Pencereden girip üzerime de düşebilirdi. Yaşadığım için şanslıyım. Şükür bana bir şey olmadı ama odada büyük hasar var. Yatağımın üstü filan her yer cam kırıklarıyla dolu" dedi.
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