Kuzey Akım 2'nin B hattında basınç düşürüldü
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sağlam kalan B hattında basıncın düşürüldüğü bildirildi.
Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2’nin B hattındaki basıncın önlem amaçlı düşürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "İleride atılacak adımlar, boru hatlarına ilişkin bir incelemelerin sonuçlarına ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan görüşmelere göre belirlenecek" ifadesine yer verildi.
Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğal gaz sızıntıları yaşanmıştı.
Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları "sabotaj" olarak nitelendirmişti.
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