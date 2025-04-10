Su zirvesini protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan atıldı
Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan salondan dışarı çıkarıldı.
Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan dışarı atıldı.
Doğan, "suları yok eden kirleten madenciler Su zirvesine sponsor olamaz!" ifadelerini kullandı.
Video: Özer Akdemir
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