Su zirvesini protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan atıldı

Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan salondan dışarı çıkarıldı.

Su zirvesini protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan atıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:17

Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan dışarı atıldı.

Doğan, "suları yok eden kirleten madenciler Su zirvesine sponsor olamaz!" ifadelerini kullandı. 

Video: Özer Akdemir


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