SUBMED işçilerinin direnişi 116. gününde: 8 Mart’ı direniş çadırında karşılayacaklar

Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren SUBMED (Su Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) işyerinde Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi öncülüğünde başlatılan direniş 116. gününde devam ediyor.

Petrol-İş Trakya Şubesi’nin 2025 yaz aylarında yürüttüğü örgütlenme çalışmaları sonucunda SUBMED işçileri sendikaya üye oldu. Kısa sürede işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu Petrol-İş’te örgütlendi.

30 Temmuz 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan çoğunluk tespiti başvurusu da olumlu sonuçlandı. Bakanlık, işyerinde sendikal çoğunluğun sağlandığını resmi olarak teyit etti.

İŞVEREN ÇOĞUNLUK KARARINA İTİRAZ ETTİ

Ancak sendikanın Cumhuriyet’e aktardığına göre işveren, işçilerin örgütlenme iradesine karşı çıkarak çoğunluk tespiti kararına itiraz etti. İtirazın yetkisiz mahkemeye yapıldığı ve bu durumun süreci uzatarak sendikal örgütlenmeyi zayıflatmayı amaçladığı iddia edildi.

Bu süreçte sendikal örgütlenmede öncü rol üstlenen işçilerin işten çıkarıldığı belirtildi. İşverenin tutumuna karşı Petrol-İş Trakya Şubesi öncülüğünde fabrika önünde vardiya giriş ve çıkışlarında açıklamalar yapılmaya başlandı.

9 Kasım 2025’te ise fabrika kapısı önünde direniş çadırı kuruldu ve eylemler bu noktada sürdürülmeye başlandı.

8 MART'I DİRENİŞLE KARŞILAYACAKLAR

Sendikaya göre çoğunluk tespiti yapıldığı dönemde 230’dan fazla işçinin çalıştığı SUBMED’de işveren, sendikal örgütlenmeyi engellemek için baskıları artırdı. Ekim ve kasım aylarında 2’si kadın olmak üzere sendika üyesi işçiler işten çıkarıldı.

Son olarak 19 Şubat’ta iki, 20 Şubat’ta ise dört kadın işçinin daha işten çıkarıldığı bildirildi. İşverenin, işçileri İş Kanunu’nun “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” başlığını taşıyan 25/2 maddesi kapsamında işten çıkardığı ifade edildi.

İşten çıkarılan işçiler karara tepki göstererek fabrikayı terk etmeme eylemi başlattı. Fabrika içindeki eylem, dışarıda sendika yöneticileri ve üyelerinin desteğiyle sabaha kadar sürdü. Eylemin ardından işçilerin işten çıkış kodunun değiştirildiği belirtildi.

Bugün itibarıyla SUBMED direnişi 116. gününe ulaşırken Petrol-İş üyesi 9 kadın 1 erkek işçi fabrika önünde direnişini sürdürüyor. İşten atılan kadın işçiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü fabrika önündeki direnişle karşılayacak.