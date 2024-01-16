‘Suç gelirlerinin aklanması’ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:05

Güncelleme: 16.01.2024 - 18:05

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ve Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli 4'ü gümrük memuru olmak üzere 6 şüphelinin 'suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'bilişim sistemlerine girme' suçlarını işlediği tespit etti.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 6 şüpheliyi bir ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerden Alman ve Türk olmak üzere çifte vatandaşlıkları bulunan A.Ş. ve E.B.'nin kurdukları lojistik, madencilik, tekstil, gıda gibi sektörlerde faaliyet gösteren 120 şirket aracılığıyla ihracat yapacaklarını bildirdikleri, ardından da buradan elde edilmiş gibi gösterdiği değerlendirilen 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterilerek sisteme dahil ettikleri belirlendi.

BİR AY SÜREYLE TAKİBE ALINDILAR!

Söz konusu durumun, şirketlerden birinin muhasebe müdürünün kendilerinin böyle bir ihracat gelirlerinin olmadığını belirterek, ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 6 şüpheliyi bir ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardında 11 Ocak'ta şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 1 sahte MİT kimliği, 4 adet farklı seri numaraları olan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve şüphelilerin kullandığı delil niteliği taşıyan dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin 2'sinin usulsüz nakit beyannamesi doldurttuğu belirlendi.