Van’da 'gümrük kaçakçılığı' operasyonu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:25

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:25

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 535 paket sigara, 405 adet cep telefonu, 100 adet cep telefonu aksesuarı, 367 adet elektronik sigara, 43 adet elektronik sigara likiti, 181 adet puro, 367 adet cinsel içerikli malzeme, bin adet makaron ve 6 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.