Suç makinesi Ordu'da yakalandı... 85 suç kaydı!
Ordu'da 85 suç kaydı bulunan S.Ö. adlı kişinin gözaltına alındığı ve 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bucak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını S.Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, 85 suç kaydı ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'yü, aynı mahalledeki evinde yakaladı.
S.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklandı.
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