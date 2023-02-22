Suç örgütü liderliğinden yargılanan Kürşad Yılmaz'ın KKTC'ye girişi yasaklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, mafya lideri Yakup Kürşad Yılmaz’ın 'Yasaklı Göçmen' olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.
Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Kürşad Yılmaz’ın ülkeyi girişini yasakladı.
Kuzey Kıbrıs'ın Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Yılmaz ile birlikte Erol Kurt adlı bir başka Türkiye vatandaşı, “barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlaki tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu” gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edildi.
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