Suça sürüklenen çocuklar için komisyon kararı!

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı. AKP kaynakları, ‘suça sürüklenen çocuklar’ konusunu da kapsayacak, "çocukların üstün yararını gözeten çalışmalar yapacak bir araştırma komisyonu kurulacağını" söyledi.

T24'te yer alan habere göre, 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin yaşıtları tarafından öldürülmesiyle birlikte daha yoğun tartışılmaya başlanan düzenleme, 11. Yargı Paketi taslağında yer almıştı. Taslakta yer alacağı açıklanan düzenlemeyle 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara verilen hapis cezasının artırılması öngörülüyordu.

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi, çocuk hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilirken, düzenlemenin çocuğun üstün yararına ve anayasaya aykırı olduğu yorumu yapılmıştı.

AKP, düzenleme hayata geçmeden önce konunun Meclis’te kurulacak bir araştırma komisyonunda ele alınmasına karar verdi. İlgili düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve hazırlanacak rapora göre yeniden ele alınacağı ve Meclis gündemine getirileceği ifade edildi.

Kaynaklara göre komisyon, çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunlarının ele alınacağı bir çalışma yürütecek.

Çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise pakette yer alacak.

Kaynaklar, çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını söyledi.

Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.