Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda Bakan Gürlek’e tepki: ‘Kendini yasa yapıcı yerine koyuyor’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketinde çocukların suça yönlendirilmesi konusunda bazı düzenlemeler düşündüklerini söyledi. Gürlek’in açıklamaları Meclis’te suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyonda tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili konuşan CHP’li Aysu Bankoğlu, Gürlek’in komisyon çalışmaları bitmeden bu konuda bir düzenleme yapılacağını söylemesini eleştirerek “Komisyon sahaya iniyor, uzmanları dinliyor; önleyici, rehabilitasyon çalışmalarını konuşuyor ve bunları yapmaya gayret ediyor ama Adalet Bakanlığı ‘yeni yargı paketiyle infaz düzenlemesi’ diyor. Komisyonundaki tüm çalışma arkadaşlarıma samimiyetle şunu sormak istiyorum: Biz burada ne yapıyoruz? Eğer bakanlık komisyonunun çıktılarını beklemeden ‘Çocuklar gerekirse cezalarının tamamını yatsınlar’ diyerek bu formülü masaya koyuyorsa o zaman bu komisyon ne yapıyor?” dedi.

‘MAKAMA YENİ GELDİ’ SAVUNMASI

DEM Partili Beritan Güneş Altın da “Bakan Gürlek’in yaptığı açıklamaların kendini yasa yapıcı yerine koyarak aslında doğrudan yasamaya bir müdahale olduğunu ve komisyonu boşa düşürdüğünü düşünüyorum. En azından bu konuya dair bir söz söylemeden bu komisyonun da fikrini alması gerektiği dile getireyim” ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt veren Komisyon Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut “Sayın Bakanımızın belki bakanlık makamına yeni geldiği için herkes tabii ki mikrofon uzatıyor, bu da çok gündemde bir mesele, kamuoyunu çok meşgul eden bir mesele olduğu için kişisel fikrini cevap vermiş olabilir” dedi. Gürlek’in komisyona geleceğini de belirten Durgut, çocuklarla ilgili düzenlemenin 12. Yargı Paketi’nden ayrı olması gerektiğini söyleyerek “Bence buradan tamamen bilimsel temelli, müstakil bir çocuk paketi çıkmalı” ifadelerini kullandı.