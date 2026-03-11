Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda tartışma çıktı: Ankara Barosu’ndan güvenli ortam vurgusu

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda bugün Ankara Barosu ile Ankara 2 No’lu Barosu dinlendi. Toplantıya Ankara Barosu adına baroya bağlı Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Cemile Didem Karaboğa, 2 No’lu baro adına da yönetim kurulu üyesi Av. Saliha Sasa katıldı.

"ÇOCUKTA TUTUKLAMA İSTİSNA OLMALI"

AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilk olarak Ankara 2 No’lu Barosu temsilcisi Av. Sasa’nın sunumuyla başlandı. Sasa, Türkiye’de cezalandırmanın iyileştirmeye (rehabilitasyon) dayalı olduğunu belirterek, suçun nedenlerini; sosyoekonomik olgular, yoksulluk, göç, eğitimden kopma, parçalanmış aile, aile içi şiddet, ebeveyn denetimi eksikliği, suç çevresi, madde bağımlılığı, sokakta yaşam, sosyal medya etkisi, internet suçları ve oyunlar olarak sıraladı.

"ÇOCUK İNFAZ YETİŞKİNE BENZEMEKTE"

“Ülkemizde çocuk adalet sistemine yönelik temel eleştiriler de yargılamanın yetişkin ceza sistemine benzerliği noktasında eleştirilmektedir” diyen Sasa; “Çocuk mahkemeleri olsa da soruşturma süreci, tutuklama, ceza infazı çoğu zaman yetişkin sistemine benzemektedir. Tutuklama oranlarının yüksekliği çocuk adaletinde tutuklama son çare olmalıdır ancak uygulamada tutuklamaya da sıkça başvurulmaktadır” dedi.

AVUKATLAR VE HÂKİMLER ÇOCUK HUKUKU ALANINDA EĞİTİM ALMALI

Çocuk adaletinde iyileştirme sürecinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Sasa; cezaevlerinde eğitim, psikolojik destek ve sosyal iyileştirmenin eksik bırakıldığını vurguladı.

Sasa; çocuk hukukunda uzmanlaşmış avukatların görev alması gerektiğini, bu konuda da Adalet Akademisi’nde uzman çocuk avukatlığına yönelik eğitim tasarımı oluşturulmasını barosu adına önerdi. Ayrıca Sasa; hâkim ve savcıların da benzer bir uzmanlık eğitimi alması ve çocuk dostu görüşme odalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

ÇOCUK CMK’DE 4 BİN 888 AVUKAT VAR

Sasa’nın ardından komisyonda Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Karaboğa dinlendi.

Karaboğa, Ankara’da temel CMK listesinde 8 bin 645 toplam avukatın, çocuk CMK listesinde ise 4 bin 888 avukatın etkin görev aldığını ve 2 No’lu baroyla listelerinin ortak olduğunu belirtti. Ankara Barosu’nda soruşturmada atanan avukatın, kovuşturma aşamasında da görevlendirildiği bilgisini verdi.

"ADLİ GÖRÜŞME ODASININ KULLANIMI AZ"

Karaboğa, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen TBMM’deki kız stajyer öğrencilere taciz davasını anımsatarak; mahkemedeki sorunları dile getirdi.

Av. Karaboğa; “Burada bizim ilk karşılaştığımız şey çocukların duruşma salonuna direk çağrılmasıydı. Orada meslektaşlarımızın, baromuzun katkısıyla, mahkemeye talepte bulunmamızla çocuklar adli görüşme odasında dinlendi. Bakın mağdur çocuklardan bahsediyorum, daha suça sürüklenen çocuklar değil. Adli görüşme odalarının nasıl işlediğini bilmeyen sayın vekillerimiz varsa kısaca söyleyeyim. Tek bir örnek vereceğim; duruşma salonunda konuşulanları çocuk duymaz, yalnızca uzman tarafından aktarılır. Ancak orada bizim tespit ettiğimiz husus hâkimin çocuğa seslenmesiydi. Bizim burada aldığımız algı adli görüşme odasının kullanımının o kadar az olması ki çocuğun kendi sesini duyma ihtimali üzerine çocuğa seslendiği bir durum vardı” dedi.

AMAÇ VE UYGULAMA UYMUYOR

Çocuk adalet sisteminin temel ilkesinin çocuğu ikincil örselenmeden korumak olduğunu belirten Karaboğa; adli görüşme odaları ile Çocuk İzlem Merkezlerinin kuruluş ve çocukların yanında uzman bulundurulmasının amacının bu olduğunu vurguladı.

Karaboğa; uygulamada ise adli görüşme odalarının kullanımının tamamında tüm çocuklara olayın baştan sona anlatıldığını belirtti.

"MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN GEREKLİ"

Başkanın sorusu üzerine Karaboğa; adli görüşme odalarının sadece mağdur çocuklar için değil fail çocuklar için de kullanılması gerektiğini, kırılgan gurupların adalet sistemine giren tüm çocuklar olarak tanımlandığını söyledi.

Karaboğa; “Suça sürüklenen çocukların beyanlarının adli görüşme odalarında alınması, gerek çocuğun kendini doğru ifade etmesi gerekse maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkısı açısından önemlidir. Çocuk zaten adliyede olduğu için stresli, salonda faili görmesi açığa çıkmasında zorluk yaratacaktır” dedi.

BAŞKAN İLE KARABOĞA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Av. Karaboğa ile komisyon başkanı arasında çocukların ifadelerinin mahkeme salonunda alınması konusunda tartışma çıktı.

Komisyon başkanı; çocukların yaptıklarının ağır olduğunu anlaması konusunda savunmasının hâkim karşısında alınması gerektiğini savundu. Av. Karaboğa ise çocuk yargılanmalarında önceliğin güvende olacağı bir sistemde maddi gerçekliğin açığa çıkmasında önemli olacağını vurgulayarak, bu nedenle adli görüşme odalarında ifade alınması gerektiğini belirtti.