'Suçlamalar absürt ve gerçeklerden yoksun'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:05

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:05

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna’nı hedef aldı. ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’ya, uzun menzilli füzeler vermek istediğini öne süren Özdağ, Rusya’nın da buna nükleer başlıklı füzeler ile cevap verebileceğini belirtti. Özdağ, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 3. sınıf bir komedyenken ‘psikolojik bir operasyon’ ile başkan seçildiğini, Rusya’yı tahrik ederek savaş çıkarma projesini kabul ettiğini ve bugün Ukrayna halkının da bunun bedelini ödediğini söyledi.

“SALDIRGANIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR”

Ukrayna Büyükilçiliği’nden Özdağ’ın yorumlarına ilişkin açıklama yapıldı. Büyükelçilik, Özdağ’ın ‘asılsız suçlamalarını ve dezenformasyonunu’ reddettiğini bildirdi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Zelenskyy, meşruiyeti dünyanın hiçbir demokratik ve özgür ülkesi tarafından sorgulanmayan adil ve şeffaf seçimlerle Ukrayna halkı tarafından seçilmiştir. Kendisi barış isteyen ama aynı zamanda vatandaşlarını ve topraklarını kararlılıkla savunan bir ulusun lideridir. Savaş kışkırtması yönündeki suçlamalar tamamen absürt ve gerçeklerden yoksundur. Büyükelçilik, yanlış bilgilerin yayılmasının sadece gerçekleri çarpıtmakla kalmayıp, aynı zamanda çatışmanın tırmanmasına katkıda bulunarak saldırganın ekmeğine yağ sürdüğünü kuvvetle vurgular. Bu tür eylemler Rusya ile işbirliği ya da onun enformasyon savaşına katılım olarak yorumlanabilir ki bunu şiddetle kınıyoruz” denildi.