Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:11

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir hesabının editörü Süha Çardaklı ve Haber Report'un muhabiri bu sabah gözaltına alındı. Yurttaşlar, Süha Çardaklı'nın hayatını merak etti. Peki, Süha Çardaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ajans Muhbir'in editörü Süha Çardaklı neden gözaltına alındı?

SÜHA ÇARDAKLI KİMDİR?

Süha Çardaklı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yeni Çağ Gazetesi'nde uzun bir süresi editörlük yapan Çardaklı daha sonra Ajans Muhaniri'nde editörlük yapmaya başladı.

SÜHA ÇARDAKLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Süha Çardaklı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltına alındı.