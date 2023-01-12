Suikasta kurban giden Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:46

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 09:46

MHP Ankara İl Başkanlığı, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından, partiden ayrılmak isteyenlerin üyeliklerini gönderdiği mesajla düşürdü.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ateş'in öldürülmesine sessiz kalan MHP'nin sürekli kan kaybettiğini vurguladı. Saymaz yazısında, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un üyeliğini iptal eden bir yurttaşa gönderdiğini mesaja dikkat çekerek, "Sinan Ateş’in yakın arkadaşı olan Baştuğ’un suikast karşısında bir “Allah rahmet eylesin”i çok görerek, istifa edenlere gözdağı vermesi düşündürücüdür" dedi.

"Baştuğ, bugün Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanıyor" ifadelerini kullanan Saymaz, Baştuğ'un suçunun ise tehdit olduğunu söyledi.

Baştuğ'un iki yıldan beş yıla kadar hapsinin istendiğini vurgulayan Saymaz, "Tehdit ettiği kişi, MHP’ye muhalif olan bir Ülkücü: Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz" dedi.