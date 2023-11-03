Suikasta uğrayan Oktay Munğan koruma talep etmesine rağmen korunamadı: 'Mafyaya öldürttü'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Munğan’ın saldırı gerçekleşmeden yaklaşık bir buçuk yıl önce 22 Temmuz 2019 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Oktay Munğan, suç duyurusunu Mersin’de yapmasını ise yazdığı dilekçede “Nusaybin’de can güvenliğim yok” şeklinde açıkladı.

Munğan’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Başak için yaptığı suç duyurusunda şu çarpıcı ifadeler yer aldı: “Başak etrafta sürekli Suriyeli bir kiralık katil tuttuğunu ve şahsımı öldürteceğini söylemektedir. Dolayısıyla şu an can güvenliğim için son derece endişeliyim.”

KORUMA TALEP ETTİ

Suikastla öldürülen köy korucusu Oktay Munğan dilekçesinde “Şüphelinin beni öldürme planı içerisinde olduğu açıktır. Şahsımın can güvenliğinin sağlanması için tedbir alınmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Oktay Munğan’ın amcası Hasip Munğan da PKK’nin düzenlediği suikast sonucu şehit olmuştu.

(Murat Bakan)

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, suç organizasyonlarının yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“Bu boyutlara ulaşmış hiçbir suç organizasyonu mülki idarenin, kolluk kuvvetlerinin haberi olmadan bu büyüklüğe ulaşamaz. Mutlaka o seviyeye gelip organize oluncaya kadar kollukla karşı karşıya gelmiştir. Bir de yine kollukla karşı karşıya gelmesine rağmen büyümeye devam etmesinin yargıyla da bir bağlantısı vardır. Dolayısıyla suç organizasyonlarında her zaman şunu değerlendirmek lazım: Büyük bir suç organizasyonu varsa onun bir parçasının yargıda bir parçasının kollukta olduğunu düşünmek gerekir.”