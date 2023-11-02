Yargıda büyük çürüme: Müebbet alan sanıklar firarda

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

İş insanı Oktay Munğan’ın 2021 yılında suikast sonucu öldürülmesinin altından Türkiye’deki kanlı infazlarla gündeme gelen Barış Boyun çetesi çıktı. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dokuz sanık için çeşitli suçlardan ceza verildi. Sanıklardan üçü “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Bu isimlerden Oktay Munğan’ın eski ortağı Mehmet Şerif Başak için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıkmadan tutuksuz yargılama kararı verildiği ortaya çıktı. Yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tetikçileri organize etmekle suçlanan, Barış Boyun’a yakın isimlerden Vedat Ürün’ün de firariyken teslim olmasına karşın serbest bırakıldığı kaydedildi. Bu iki isim şu anda firari.

İddianamede tetiği çeken isimlerden biri olarak gösterilen Onur Yıldız hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tetiği çeken isimlerden Deniz Işık da müebbet hapis cezası aldı.

Mahkeme “kasten öldürmeye yardım” suçlaması ile sanıklar; İzzettin Düzkaya, Gürkan Çalışkan, Ahmet Yıldız ve Adnan Koç’a 12 yıl 6 ay ile 16 yıl arasında hapis cezaları verdi. Bir sanık “ateşli silah bulundurma” suçlamasıyla bir yıl ceza aldı. Başka bir çete dosyasından tutuklu olan Kemal Ürün beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Mardinli iş insanları Oktay Munğan ile Mehmet Şerif Başak arasında ortak oldukları bir iş nedeniyle anlaşmazlık başladı. Bunun üzerine Mehmet Şerif Başak, tahsil etmek istediği para için çete lideri Barış Boyun’un sağ kolu olduğu belirtilen Kemal Ürün’ün amcası Vedat Ürün ile görüştü. İstanbul’da yapılan görüşmenin ardından Vedat Ürün ve ekibi Nusaybin’e geçti. İddianamede yer alan bilgilere göre Şerif Başak, Nusaybin’e geçen ekibin giderlerini karşılarken aynı zamanda kalacak yer de ayarladı. Kiralık katillerden oluşan ekip 10 Şubat 2021’de Oktay Munğan’a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda o tarihte henüz 19 yaşında olan Onur Yıldız ve 24 yaşındaki Deniz Işık silahları ateşledi. Munğan vücuduna isabet eden dört kurşunla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 1 Mart 2021’de yaşamını yitirdi.