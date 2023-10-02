Sulama borusunun içinde 3 kaçak göçmen yakalandı!

Kilis’te yapımı devam eden sulama borusunun içinden 3 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 19:25
Sulama borusunun içinde 3 kaçak göçmen yakalandı!
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınır hattı geri bölgesinde yürütülen devriye faaliyetlerinde, Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyü Sarıevler mevkisinde sulama sistemi için döşenen borular içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

Yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B., O.Y. ve M.Y. yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek için Kilis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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