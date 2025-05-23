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Sulama için tarlaya gitti, cansız bedeni bulundu!

Sulama için tarlaya gitti, cansız bedeni bulundu!

23.05.2025 11:50:00
Güncellenme:
DHA
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Sulama için tarlaya gitti, cansız bedeni bulundu!

Osmaniye'de sulama için tarlaya giden 36 yaşındaki tarım işçisi Murat Arı'nın sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevdetiye beldesi yakınlarındaki Seyrantepe köyünde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sulama için mısır tarlasına giden tarım işçisi Murat Arı'dan (36) haber alamayan tarla sahibi, durumu kontrol etmek için bölgeye gitti. Arı'yı sulama kanalında hareketsiz halde bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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