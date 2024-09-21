Sulama kanalına devrilen cipteki 3 kişi öldü
Mardin'in Derik ilçesinde bir cip sulama kanalına devrildi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Derik ilçesi kırsal Kovanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 47 AAS 210 plakalı cip, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan cipteki Harun Eyüpoğlu ile Resul Demir ve Kadir Durmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Araç, vinçle kanaldan çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #mardin #Derik #trafik kazaları
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