Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı.
Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde, saat 13.00 sıralarında; sulama kanalındaki karaca yavrusunu görenler durumu AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, sudaki karacayı kurtardı.
Karaca, daha sonra sağlık kontrolü için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru karaca doğaya bırakıldı.
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