Sulama kanalına uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Malatya’da, kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:59
Sulama kanalına uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde 16.15 sıralarında Gönültaş caddesi üzerinde seyreden A.T.T. idaresindeki Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin yardımı ile sürücü araçtan çıkarılırken, tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansta kontrolden geçirilen sürücü, biranda gözlerinin karardığını belirterek nasıl olduğunu anlamadan aracın kanala uçtuğunu belirtip çevredekilerin yardımı ile kurtarıldığını söyledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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