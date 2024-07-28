Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: 'Karabağ'a Libya'ya nasıl girdiysek aynısını yaparız'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:08

Güncelleme: 28.07.2024 - 20:57

Erdoğan, AKP Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlenen toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan İsrail'e yönelik sert tepki gösterdi.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Erdoğan, bu gelişmelerin hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini, çok güçlü olunması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söyledi.

"KARABAĞ'A, LİBYA'YA NASIL GİRDİYSEK..."

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım."

"KAFADAN SIKINTISI VAR"

Erdoğan konuşmasında isim vermeden YRP'li vekili hedef alarak, "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.

Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor" dedi.