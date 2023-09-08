Ümraniye'de feci kaza: Sürücü, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki otomobile çarptı. Trafik kazasına neden olan sürücünün kullandığı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sürücü ise iddiaya göre yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Şile Otoyolu Edirne istikametinde, saat 05.45 sıralarında 48 YC 905 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki 34 DJE 709 plakalı otomobile çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazaya neden olan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü iddiaya göre, olay yerinden kaçarken aynı otomobilde bulunan Yusuf B. ise, yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen diğer araç sürücüsü Hüseyin T. ise, kazayı yara almadan atlattı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası Şile Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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