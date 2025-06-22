Sulama kanalında akıntıya kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu!

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde dün akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynadığı sırada suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan Nasır, kısa sürede gözden kayboldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye gelen ekipler, Feryat Nasır'ın olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.