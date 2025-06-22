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Sulama kanalında akıntıya kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu!

Sulama kanalında akıntıya kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu!

22.06.2025 08:23:00
Güncellenme:
DHA
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Sulama kanalında akıntıya kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu!

Adana'da düşen bisikletini almak için sulama kanalına giren ve bir süre sonra akıntıya kapılan 11 yaşındaki Feryat Nasır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde dün akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynadığı sırada suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan Nasır, kısa sürede gözden kayboldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye gelen ekipler, Feryat Nasır'ın olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Konular: #Adana #Çocuk #akıntı #sulama kanalı

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