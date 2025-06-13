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Sulama kanalında kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

13.06.2025 10:49:00
Güncellenme:
DHA
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Sulama kanalında kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Mardin'de girdiği sulama kanalında kaybolan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut'un cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkiindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut (22), sıcak havadan bunalıp kanala girdi. Mahmut kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Taş da olay yerine gelerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un saat 05.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

Mahmut'un cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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