Sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu
Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde sulama kanalında hareketsiz şekilde yatan bir kadın görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ismi Seyide Cirit (70) olduğu öğrenilen yaşlı kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Cirit’in cansız bedeni önce hastane morguna, ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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