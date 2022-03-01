Sular ne zaman gelecek? İSKİ’nin 18 saatlik su kesintisi başladı!

01 Mart 2022 Salı, 09:19

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada, Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 1 Mart Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat su verilmeyecek yerler şöyle sıralandı:



"Üsküdar'da Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri; Ümraniye'de Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri ile Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

