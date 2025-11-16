Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şule Çet davasında 18 yıl hapis cezası almıştı: Berk Akand’ın tahliye edildiği ortaya çıktı

Şule Çet davasında 18 yıl hapis cezası almıştı: Berk Akand’ın tahliye edildiği ortaya çıktı

16.11.2025 18:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şule Çet davasında 18 yıl hapis cezası almıştı: Berk Akand’ın tahliye edildiği ortaya çıktı

Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz bırakılıp plazanın 20. katından atılarak öldürülmesi davasında 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın eylül ayı başında tahliye edildiği ortaya çıktı. Akand’ın tahliye sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki aldı.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra plazanın 20. katından atılarak öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında Berk Akand, 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Şule Çet cinayeti davasında hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık Çağatay Aksu'ya "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarında yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın tahliye olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya paylaşımında Akand’ın tahliye edildiğini paylaştı.

Uludağ “Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara ‘cesaret’ veriyor” ifadelerini kullandı.

2 ay önce tahliye olduğu ortaya çıkan Akand'a "Herkese inat hoş geldin" diyen bir kullanıcıya, Akand'ın "Alayına inat hoşbuldum" şeklinde yanıt vermesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiyle karşılandı.

İlgili Konular: #Tahliye #Şule Çet