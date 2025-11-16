Şule Çet davasında 18 yıl hapis cezası almıştı: Berk Akand’ın tahliye edildiği ortaya çıktı

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra plazanın 20. katından atılarak öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında Berk Akand, 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Şule Çet cinayeti davasında hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık Çağatay Aksu'ya "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarında yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın tahliye olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya paylaşımında Akand’ın tahliye edildiğini paylaştı.

Uludağ “Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara ‘cesaret’ veriyor” ifadelerini kullandı.

2 ay önce tahliye olduğu ortaya çıkan Akand'a "Herkese inat hoş geldin" diyen bir kullanıcıya, Akand'ın "Alayına inat hoşbuldum" şeklinde yanıt vermesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tepkiyle karşılandı.