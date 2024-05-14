Şule İdil Dere’nin adı sokağa verildi

2016 yılında Kurbağalı Dere ıslah çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun ezdiği üniversiteli Şule İdil Dere’nin adı Ceferağa ve Zühtüpaşa mahallerinde bulunan isimsiz sokağa verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:55
Şule İdil Dere’nin adı sokağa verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 

Meclis gündem maddelerinin oylanmasıyla başladı. Meclis toplantısında bazı isimsiz sokakların adı belirlendi. Kadıköy’de 2016 yılında Kurbağalı Dere ıslah çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun ezdiği üniversiteli Şule İdil Dere’nin adı Ceferağa ve Zühtüpaşa mahallerinde bulunan isimsiz sokağa verildi. 

Habibler'de yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berfin Kantarkıran'ın ismi de Habibler Caddesi’nde bulunan üst geçide verildi.


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