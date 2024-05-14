Şule İdil Dere’nin adı sokağa verildi
2016 yılında Kurbağalı Dere ıslah çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun ezdiği üniversiteli Şule İdil Dere’nin adı Ceferağa ve Zühtüpaşa mahallerinde bulunan isimsiz sokağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Meclis gündem maddelerinin oylanmasıyla başladı. Meclis toplantısında bazı isimsiz sokakların adı belirlendi. Kadıköy’de 2016 yılında Kurbağalı Dere ıslah çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun ezdiği üniversiteli Şule İdil Dere’nin adı Ceferağa ve Zühtüpaşa mahallerinde bulunan isimsiz sokağa verildi.
Habibler'de yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berfin Kantarkıran'ın ismi de Habibler Caddesi’nde bulunan üst geçide verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- En takıntılı kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!