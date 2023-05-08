Yeni kelebek cinsine Yüzüklerin Efendisi'nden Sauron ismi verildi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:01

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:01

Kelebeklere olan ilgiyi artırması beklenen bu isim, canlıların kanatlarındaki Sauron'un gözünü andıran siyah daireler nedeniyle seçildi.

Dünyanın dört bir yanından 30 bilim insanından oluşan bir ekip, uzun yıllardır Euptychiina ismi verilen bir kelebek alt kabilesini inceliyordu. Araştırmacılar, 400 farklı türü inceledikten sonra ise bazı yeni türlere rastladı.

Webtekno'nun aktardığı haberde yeni keşfedilen cinslerden birine ise oldukça tanıdık “Saurona” ismi verildi. Bu isim, JRR Tolkien imzalı Yüzüklerin Efendisi’nde adını sıkça duyduğumuz kötü karakter Sauron’dan geliyor. Sebebi ise kelebeğin kanatlarında bulunan siyah dairelerin Sauron’un gözlerini andırması.

SAURONA İSMİNİN TÜRLERE OLAN İLGİYİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Araştırmacılar, şimdiden Saurona cinsine iki tür kelebeğin eklendiğini söylüyor. Grubun ilk üyesi olan bu canlılar, Saurona triangular ve Saurona aurigera olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, ileride çok daha fazla türün bu gruba katılacağına inandıklarını da ekliyor.

Bilim insanları, cinse bu ismin verilmesinin türlere olan ilgiyi artıracağını ve daha fazla araştırmanın yapılmasını sağlayacağını düşünüyor. İsmin, ekibin bir parçası olan Dr. Blanca Heurtas tarafından seçildiğini ekleyelim. Heurtas, bununla ilgili şunları söylüyor: “Bu kelebeklere alışılmadık bir isim vermek, yeterince bilinmeyen gruba dikkat çekmeye yardımcı oluyor. Bu ayrıca, çok benzer görünen bir grup tür arasında bile sıradanlık arasında güzelliği bulabileceğimizi gösteriyor.”

Ekip bunun dışında farklı bir kelebek cinsi daha buldu. Heurtas bu cinse ise “Argenteria” ismini verdi. Gümüş madeni anlamına gelen bu isim, türün kanatlarındaki gümüş kısımlar nedeniyle seçildi. Yeni türleri açığa çıkaran araştırma bulguları, Systematic Entomology’de yayımlandı.