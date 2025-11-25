Süleyman Soylu'dan Hakan Fidan, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar iddialarına yanıt

AKP'li Süleyman Soylu'nun geçen hafta Ankaralılar Derneği (AHİD) davetine katıldığı ve davette AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasını konuştuğu öne sürüldü.

İddiaya göre Soylu'nun, AKP'li siyasetçilerin de bulunduğu etkinlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a eleştiriler yönelttiği, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'a ise övgülerde bulunduğu ve Erdoğan sonrası adaylık ihtimalinde iki ismi de destekleyeceği ileri sürüldü.

T24'de gazeteci Tolga Şardan'ın iddiasına göre Soylu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kimi politikaları konusunda eleştirel bir konuşma yaptı ve bunun olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

SOYLU'DAN YALANLAMA

Süleyman Soylu, söz konusu iddiaları X hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. Soylu, "Dış politikamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığıyla, milletimizin takdir ettiği ve sonuçları itibarıyla hepimizi gururlandıran büyük bir başarıyla yürümektedir. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu başarının en güçlü ve en gayretli mümtaz şahsiyetlerinden biridir" dedi.

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"Fitne, iftira ve yalan rüzgârları arttığına göre, demek ki ateş bacayı sarmış…

O sütunlardan defalarca yalanlarla, fitnelerle, kurgulanmış senaryolarla iftiraya uğradım.

Konuşmacı olduğum toplantıya isimler atfedilerek senaryolaştırılan iddiaların tamamı yalandır.

Hem de “Silivri Yalanları”!

Konuşma metnimde de, yöneltilen sorulara verdiğim cevaplarda da

yazıda bahsedilen şekilde herhangi bir cümle dahi yoktur.

Ayrıca yeri gelmişken açıkça ifade edeyim:

Dış politikamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığıyla, milletimizin takdir ettiği ve sonuçları itibarıyla hepimizi gururlandıran büyük bir başarıyla yürümektedir.

Sayın Dışişleri Bakanımız da bu başarının en güçlü ve en gayretli mümtaz şahsiyetlerinden biridir.

Korkmayınız…

Gündem ben değilim ve asla da olmayacağım.

Gündem; Terörsüz Türkiye’dir.

Gündem; yüzyılın yolsuzluğudur.

Ve gündem; yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye’dir.

Fitneleriniz, iftiralarınız bugüne kadar hiçbir işe yaramadı; bundan sonra da yaramayacak.

Aramıza atılmak istenen her fitne, her iftira bizi daha güçlü, daha sıkı, daha kenetli yapacaktır.

Sıkılı bir yumruk gibi, hep birlikte,

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güçlü yarınlara yürüyoruz.

Ve satır aralarına sıkıştırılan hezeyanınızda beklediğiniz cevabı vereyim:

Ben davamın eriyim, fikrimin takipçisiyim ve daha önce söylediğim her sözün de sahibiyim.

Telaş etmeyiniz lütfen…"