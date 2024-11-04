Süleyman Soylu dava açmıştı: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'e beraat

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:45

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, İçişleri Bakanı olduğu dönemde müvekkili Kılıçdaroğlu'na, 'şerefsiz' diyerek hakaret eden AKP Milletvekili Süleyman Soylu hakkında açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını duyurduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davada bugün karar açıklandı.

Avukat Celal Çelik, 6 Aralık 2022'de, sosyal medya hesabından; "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; 'Şerefsiz' hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız" şeklinde paylaşım yapmıştı.

"HAKLI DAYANAĞI VAR"

Mahkeme, Celal Çelik'in paylaşımında geçen 'müptezel' ve 'ederi dikkate alınarak 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık' ifadelerinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve eleştirinin haklı dayanaklarının bulunduğunu değerlendirerek beraatına hükmetti.

'YILDIRAMAYACAKLAR"

Çelik, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu denen şahsiyetin şikayet ve siyasi baskısı üzerine, (sözde) hakaret suçundan hakkımda, Ankara 37. Asliye ceza Mahkemesi'nde, açılan ceza davasında az önce karar verildi! 'Müptezel' ve 'ederi gereğince 5 kuruşluk dava açtık' söz ve açıklamalarımın suç olmadığı ve eleştirinin haklı dayanaklarının bulunduğu değerlendirmesi yapılarak Beraatıma karar verildi. Yılmadık, yılmayacağız, yıldıramayacaklar. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.