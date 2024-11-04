Süleyman Soylu dava açmıştı: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'e beraat
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı 'hakaret' davasından beraat etti.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, İçişleri Bakanı olduğu dönemde müvekkili Kılıçdaroğlu'na, 'şerefsiz' diyerek hakaret eden AKP Milletvekili Süleyman Soylu hakkında açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını duyurduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davada bugün karar açıklandı.
Avukat Celal Çelik, 6 Aralık 2022'de, sosyal medya hesabından; "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; 'Şerefsiz' hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız" şeklinde paylaşım yapmıştı.
"HAKLI DAYANAĞI VAR"
Mahkeme, Celal Çelik'in paylaşımında geçen 'müptezel' ve 'ederi dikkate alınarak 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık' ifadelerinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve eleştirinin haklı dayanaklarının bulunduğunu değerlendirerek beraatına hükmetti.
'YILDIRAMAYACAKLAR"
Çelik, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu denen şahsiyetin şikayet ve siyasi baskısı üzerine, (sözde) hakaret suçundan hakkımda, Ankara 37. Asliye ceza Mahkemesi'nde, açılan ceza davasında az önce karar verildi! 'Müptezel' ve 'ederi gereğince 5 kuruşluk dava açtık' söz ve açıklamalarımın suç olmadığı ve eleştirinin haklı dayanaklarının bulunduğu değerlendirmesi yapılarak Beraatıma karar verildi. Yılmadık, yılmayacağız, yıldıramayacaklar. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!