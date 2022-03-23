Süleyman Soylu hakkında kritik iddia: 'Birkaç hafta içerisinde...'
Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağını iddia etti.
Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, çektiği bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili kritik iddiaları gündeme getirdi. Özkiraz, Soylu’nun Erdoğan tarafından görevden alınacağını ve medyadaki 'adamları' vasıtasıyla unutturup karalayacaklarını iddia etti.
"SİYASET GÜNDEMİNİN DIŞINA ATMAYI HEDEFLİYORLAR"
Halk TV'nin aktardığına göre Özkiraz’ın ifadeleri şöyle:
“Süleyman Soylu’yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu’yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. AK Parti içindeki Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar.”
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