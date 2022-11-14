Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Bakan Soylu'nun burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da yer aldığı toplantıda patlamaya ilişkin son durumu değerlendireceği öğrenildi.

İHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:41
Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın şüphelisinin yakalanmasının ardından saat 17.30’da durum değerlendirmesi yapmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

Toplantıda Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da bulunduğu öğrenildi. 


İçişleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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