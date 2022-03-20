Süleyman Soylu medrese hocaları ile görüştü: 'Önemli ve gerekli bir sohbet'
Ağrı’ya giden İçişleri Bakanı Soylu, mescitte medrese hocalarıyla bir araya geldi. Süleyman Soylu’nun fotoğrafını Ağrı Belediye Başkanı AKP’li Savcı Sayan paylaştı.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Varol ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile Taşlıçay ilçesine geçti.
Buradaki İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Soylu, sohbet ettiği asker ve korucularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
"ÖNEMLİ VE GEREKLİ SOHBET"
Taşlıçay’daki ziyaretin ardından Ağrı merkeze geçen Bakan Soylu, AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle il merkezindeki İmam Buhari Mescidi'ni ziyaret etti.
Ziyaretin fotoğrafını paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı’da bulunan İçişler bakanımız sayın Süleyman Soylu, Mele ve Medrese temsilcilerimizle önemli ve gerekli bir sohbet gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Ağrı’da bulunan İçişler bakanımız sayın ?@suleymansoylu? Mele ve Medrese temsilcilerimizle önemli ve gerekli bir sohbet gerçekleştirdi.. pic.twitter.com/zv7JvXQqYK— Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) March 19, 2022
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