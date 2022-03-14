Soylu'dan Osman Kavala açıklaması: Kim serbest bırakılmasını istiyorsa Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katilidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrılarına "Kim Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsa Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur" diyerek yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Partisine yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Mahmut Övür'e konuşan Soylu, "Rusya, kendisine karşı ABD tarafından yapılan çerçevelemeyi, sıkıştırmayı gördü. Uzun süre bir hamle zamanı bekledi. ABD ve AB'nin en savrulmuş durumu ve salgın etkilerinin oluşturduğu sonuçlar üzerine harekete geçti. Tabi bu yeni bir soğuk savaş mı yoksa başka bir şey mi onu birlikte göreceğiz ama bu küreselleşmenin iflasıdır" dedi.
Türkiye'nin bu süreçteki durumunu ise "küreselleşmeye teslim olmamak" olarak tarifleyen Soylu, "Bunu yaparken de tarihin kendisine sunduğu bölgesel ticari ilişkileri iyi kurdu. Bütün bu ilişkiler ağını bozmak istemelerine rağmen bunu başardı. Eğer küreselleşmeye teslim olsaydı yani küresel kulüplere, küresel şampiyon ülkelere teslim olsaydı Ukrayna'dan daha zor duruma düşerdi. Daha büyük maliyetler öderdik. Kendi göbeğini kendi kesti. Bu Tayyip Erdoğan modelidir. Dünyanın, 21. yüzyıla Tayyip Erdoğan modeli dışında bir modelle yürümesi mümkün değil. Bütün ülkeler bu modelin etrafında toparlanmalıdır. Çünkü küreselcilerin, küresel kulüpte at koşturanların dünyaya verebilecek yeni bir şeyleri yok. Artık alt ülkeler, orta ülkelerin hepsinin odağı Türkiye'dir. Altını çizerek söylüyorum model Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
"Ben Avrupa'nın bir topluluk olarak bir anlam taşımadığını da düşünüyorum" diyen Soylu, Avrupa'nın Soros'un kurallarıyla idare edildiğini belirtip "Onlar Soros kurallarına teslimler. "Şunu çok açık söylüyorum, Soros'u artık dünyada hiçbir ülke kabul etmeyecek. Savaşta ölen bütün çocukların sorumlusu Soros'tur" dedi.
Daha sonra sözü iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili tartışmalara getiren Soylu, "Bizdeki Sorosçular Kavala'nın peşine takılanlar. Kim Kavala'nın hukuk iğfal edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur. Kimse başka yerde suçlu aramasın. Ukrayna meselesine bakın başından itibaren Soros var. Katiller onlardır" diye konuştu.
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