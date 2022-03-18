Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Geliyor gelmekte olan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi geliyor gelmekte olan" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın imzaladığı ‘bölge sistemi’ tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize ‘daha çok zorluğa katlanacaksın’ diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 17, 2022
BAKAN SOYLU: GELİYOR GELMEKTE OLAN
Kılıçdaroğlu’nun mesajının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yönetmelikle ilgili bir paylaşım yaptı.
Soylu, Twitter hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Birçok olumlu düzenlemeyle Polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi geliyor gelmekte olan"
Birçok olumlu düzenlemeyle Polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024’te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 17, 2022
Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi
Geliyor gelmekte olan
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