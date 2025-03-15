Süleyman Soylu: Türkiye pasaportu en kıymetli pasaport olacak

Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:07

Güncelleme: 15.03.2025 - 18:07

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentindeki programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Soylu Türkiye’nin Suriyelilere sahip çıktığını belirterek,“Bizim yaptığımız insanlıktı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana sınırımızın hemen yanında ve ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bunun üzerinden faşizanlık üretmeye çalıştılar. Irkçılık üretmeye çalıştılar. Bizim medeniyetimizde ırkçılık yoktur. Bizim medeniyetimizde e yabancı düşmanlığı yoktur” dedi. Türkiye’nin zorluklarla da karşılaştığına işaret eden Soylu, ”Bu millet büyük bir millettir. Sırtımızı dönmedik. Tayyip Erdoğan'a defalarca dediler ki bunlar yüzünden seçimi kaybedeceksin. Ama inancı vardı ve o inanç çerçevesinde o insanları oraya ölmeye göndermedi” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin önemli mesellerinden birinin nüfus konusu olduğunu aktaran Soylu, Türkiye’nin nüfusa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gençlere güvendiğini ifade eden Soylu, “Bugün gençlerimizin bizden daha çok bilgin, bizden daha çok dünyayı iyi tanıdığı, Bizden daha çok ailelerini iyi bildiği, bizden daha çok medeniyetimizi iyi bildikleri, bizden daha çok dünyada ne olup ne olmadığını daha iyi tahmin ettikleri, anladıkları, anlaştıkları bir noktada olduklarına inananlardanım” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’daki gençlerin önemli görevleri bulunduğunu aktaran Soylu, “Siz yerinizi bellemişsiniz. Burada çok önemli görevleriniz var. Değerlerinize sahip çıkacaksınız. Çıktığınız belli oluyor. Allah'a şükürler olsun” diye konuştu. Gençlere yaptıkları işleri en iyi şekilde yapmaları çağrısında bulunan Soylu, “Siz eğer öğretmenseniz en iyi öğretmen olacaksınız. Eğer esnafsanız en iyi esnaf olacaksınız. Eğer anneyseniz en iyi anne olacaksınız. En iyi çocuğunuzu yetiştireceksiniz. Eğer iş kadın iseniz en iyi iş kadın olacaksınız. Eğer bir sivil toplum örgütündeyseniz en iyi farkındalığı, faydalılığı ortaya koyacaksınız. Bizim sekiz on yıla daha ihtiyacımız var. Ondan sonra hiç merak etmeyin” dedi.

Soylu, Türkiye’nin uçak motoruna ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yok bize Eurofighter'ı verecekler mi? Yok F-16'larımızı revize edecekler mi? Yok F35 problemleri çıkaracaklar mı? İnşallah altı sekiz yıl içerisinde o işi bitireceğiz. Birisine saldırmak için değil. Bize saldıranlara caydırıcılık ortaya koyabilmek için” değerlendirmesinde bulundu.

''DÜNYANIN EN KIYMETLİ PASAPORTU OLACAK''

Gençlerden endişe etmemelerini isteyen Soylu, baskıların hepsinin aşılacağını, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın huzura kavuşacağını ve Türkiye'nin pasaportunun en kıymetli pasaport olacağını kaydetti.