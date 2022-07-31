Süleyman Soylu’dan Alevi kurumlarına yapılan saldırı hakkında açıklama: “bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne yapılan saldırıları hakkında açıklama yaptı.
Soylu, sosyal medya hesabında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün; “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasını paylaştı.
Soylu, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:
- Çankaya’da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun.
Çankaya’da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 30, 2022
Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır.
Geçmiş olsun. pic.twitter.com/G0UI4RRM9R
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