Süleyman Soylu'dan Seçim Yasası teklifine itiraz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifine itiraz etti. Soylu, “seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli bulunduğu adres” dikkate alınmasına yönelik düzenlemenin tekrar ele alınması talebinde bulundu.
AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifine iktidar cephesinden ilk itiraz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. AKP MYK, önceki gün toplandı. Toplantıda, AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi değerlendirildi. Teklife ilk eleştiri bizzat “iktidar içinden” geldi. Teklife göre seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde, “seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli bulunduğu adres” dikkate alınacak. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teklifteki bu düzenlemeye itiraz etti.
"ALTI AY" ÖNERİSİ
Soylu’nun, “seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınmasını” önerdiği, “sürenin bir yıl olması halinde karışıklıkların çıkacağı uyarısında bulunduğu” kaydedildi. Seçmen kütüğünde bir yıl şartının getirilmesi halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin mevcut adresler üzerinden bu düzenlemeyi “2023 seçimlerine yetiştiremeyeceğine” de dikkat çeken Soylu’nun, bu madde üzerinde yeniden “tartışılmasını istediği” de ifade edildi. Soylu’nun bu isteği üzerine de AKP MYK’de teklifte yer alan söz konusu maddenin yeniden ele alındığı ve “son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması” yönünde görüş birliği oluştuğunun altı çizildi. İktidarın bu düzenlemeyi komisyon aşamasındayken getireceği vurgulandı.
"PUSULAYA SIĞMAZ"
AKP MYK’de Soylu’nun, muhtar adaylarının da “aynı milletvekili seçimlerinde olduğu” gibi tek pusulada yer almasına yönelik öneride bulunduğu da öğrenildi. Ancak bu öneriye AKP’nin “sıcak bakmadığının” altı çizildi.
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